Rosarno, i consiglieri comunali D'Agostino e Scriva aderiscono a Fratelli d'Italia

I Consiglieri Comunali di Rosarno, Liliana D'Agostino e Domenico Scriva, rendono noto di avere lasciato il gruppo consiliare di "Forza Italia" e di avere, contestualmente, costituito quello di "Fratelli d'Italia".

Si tratta di una scelta maturata in accordo con il Consigliere Regionale Alessandro Nicolo che, dopo avere anch'egli abbandonato il partito azzurro, ha avviato, in tutta la Provincia reggina, una proficua attività di radicamento e di rafforzamento del partito della Meloni, con l'obbiettivo di dare continuità ad una proposta politica di rappresentanza e di tutela del territorio che Forza Italia, anche e soprattutto "in conseguenza di una gestione miope, accentratrice, autoreferenziale ed arrogante dei vertici regionali, non sembra più in grado di fornire e di garantire alla nostra comunità".