Tutto pronto per la seconda edizione dei "Weekend d'arte grecanici" a Gallicianò nel cuore dell'Area Grecanica reggina.

I weekend tra il 14 e 15 luglio ai pittori e il 21 e 22 sempre di luglio ai fotografi verrà consentito, attraverso la formula residenziale, la conoscenza dello spirito dei luoghi di uno dei borghi più suggestivi ed emozionanti della provincia reggina, Gallicianò appunto, l'acropoli dei Greci di Calabria.

La scultura sarà il terzo settore di concorso attraverso il quale verrà scelta l'opera che abbellirà piazza Platone che di recente è stata riconsegnata alla collettività grazie al lavoro sinergico di pulizia e ripristino di tante associazioni.

La conoscenza dei luoghi e del patrimonio umano saranno alla base di queste competizioni artistiche che nel weekend dedicato alla fotografia si arricchirà anche con i trekking tra panorami suggestivi su percorsi antichissimi. La competizione poi troverà la serata di premiazione nella seconda edizione della kermesse "Notte sotto le stelle,la via lattea da Gallicianò" che si terrà il prossimo 10 di agosto.

L'iniziativa promossa dall'associazione Gallicianò Centro Studi Grecofono si avvale dei patrocini del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio e dei comuni di Condofuri e Portigliola e potrà anche contare su una nutrita rete collaborativa che vedrà impegnati Vision Arte, Galleria Arte Toma, Il Giardino di Morgana, Ceramiche Raku Re Fran e la Trattoria Greca di Gallicianò.

Oltre ai ricchi premi messi in palio ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto di esporre le proprie opere prima nel borgo di Gallicianò e poi nella formidabile location del teatro greco-romano dell'antica Locri.

Anche quest'anno l'ambizione è quella di far rivivere il borgo attraverso la cultura e le espressioni artistiche di pittori, scultori e fotografi.

