Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria approva il bilancio previsionale e il piano triennale delle Opere Pubbliche

Si è riunito questo pomeriggio il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria per approvare il previsionale 2018 e altri 7 punti previsti all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori, presieduti dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, subentra quale consigliere dell'Assise il sindaco di Delianuova, Francesco Rossi, in sostituzione di Salvatore Mafrici.

Oggi il Consesso ha approvato il bilancio previsionale e il piano triennale delle Opere Pubbliche. Importanti ed ingenti risorse all'indirizzo dell'edilizia scolastica per la quale saranno impiegati 23 milioni di euro, per 42 progetti, su tutto il territorio metropolitano. Previsti poi interventi per 13 milioni di euro sulla viabilità, distribuiti su 6 anni, fino al 2023, di cui 1 milione e 285 mila euro anticipati al 2018 per lavori urgenti.

Votati e approvati anche i 4 emendamenti riguardanti il Palazzetto di Taurianova, opera incompiuta (800 mila euro); per la messa in sicurezza della strada Junchi di Gioiosa Jonica (150 mila euro); Lavori di messa in sicurezza della statale 21 Motta San Giovanni (300 mila euro) e i lavori manutenzione straordinaria della rete viaria metropolitana Centro (circa 337 mila euro), Ionica (450 mila) e Tirrenica (500 mila euro) , votato all'unanimità.