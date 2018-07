Reggio, a Gallina il 14 luglio la V Festa della Birra

Siamo giunti alle quinta edizione di questo grande evento estivo, che è diventato un consueto appuntamento per moltissimi turisti e residenti non solo nel territorio comunale ma anche fuori provincia. Sabato 14 Luglio dalle ore 20.30 in piazza Municipio a Gallina, sarà la volta della V° FESTA DELLA BIRRA, evento inserito nel programma dell'estate Reggina 2018. Potrete gustare panini con salsiccia e patate o peperonata, stuzzicheria con patatine fritte e naturalmente lei la "bionda regina" della serata: LA BIRRA ARTIGIANALE.

La serata inoltre sarà allietata dal divertente spettacolo di cabaret e trasformismo delle Portinaie Drag Queen, con Doretta e tutto il gruppo al completo; Ci delizieranno con uno show unico e divertente di cabaret, musica e discoteca in piazza.

Tutto pronto: Sabato 14 luglio 2018 ore 20.30, V° FESTA DELLA BIRRA, a Gallina in piazza Municipio, ormai denominata da anni: "balcone sullo stretto".