Reggio, il 13 luglio all’Arena dello Stretto l’evento finale dei Febea Music Awards

Si chiuderà il 13 Luglio all'Arena dello Stretto la seconda edizione dei Febea Music Awards, il contest radiofonico musicale dedicato agli artisti emergenti promosso da Radio Antenna Febea. La serata, che inizierà alle ore 20.30, è inserita all'interno del programma dell'Estate Reggina 2018. L'evento finale dei Febea Music Awards rappresenta il traguardo di un percorso partito lo scorso Marzo con la fase di registrazione degli artisti che ha visto richieste di partecipazione da tutta Italia.

Quest'anno il concorso ha visto, oltre la categoria "brani originali", l'introduzione di quella dedicata alle "cover". I dieci tra artisti e gruppi selezionati che hanno partecipato alla prima fase per la categoria "brani originali" sono stati: Andrea Irto, Charles Winning, Enjoy the Void, Gabrielle De Rosa, Bargain, Giovanni Ruggieri, Jureduré, Kastigo, Paola Nicolò e i Tanto X. Il voto popolare e quello dei giudici di qualità di Radio Antenna Febea ha in seguito stabilito la Top 5 che vede in gara: Bargain, Jureduré, Kastigo, Paola Nicolò e i Tanto X. I finalisti della categoria cover sono i gruppi Amy's Business e Paramour.

Saranno questi i nomi dei contendenti dei Febea Music Awards edizione 2018 nella serata del prossimo 13 Luglio. La scelta del vincitore nelle due categorie sarà frutto di un mix tra voto popolare via web ed il voto dei giudici di qualità dell'emittente.

Anche per quest'edizione, è stata la qualità della proposta musicale il punto fermo nella scelta dei partecipanti, che si son dati battaglia nella fase del voto online attraverso il portale dedicato, dove gli utenti hanno potuto ascoltare e votare i propri artisti preferiti. I brani selezionati hanno trovato spazio all'interno della rotazione musicale di Antenna Febea ed i concorrenti hanno potuto raccontare le loro storie nei contenitori dedicati agli #FMA.

La serata sarà condotta da Peppe Scarfone e Cioppy Lucisano e, oltre gli artisti finalisti, ci sarà la partecipazione dei Glueckners, vincitori della prima edizione del contest. L'evento finale sarà trasmesso in diretta in FM sulle frequenze di Antenna Febea (100.3, 100.6 e 107.0 in Calabria e Sicilia) o via streaming su antennafebea.it e app TuneIn.

Vi rinnoviamo l'appuntamento per Venerdì 13 Luglio dalle ore 20.30, un'occasione da non perdere per ascoltare tanta buona musica, in allegria, nel fantastico scenario dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria.