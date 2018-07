Reggio, Operazione Mare sicuro 208: Giusy Versace testimonial d’eccezione

Lo scorso 16 giugno ha preso il via l'operazione della Guardia costiera denominata "mare sicuro 2018" che, come ogni anno, mira a garantire il sicuro svolgimento della stagione balneare ed una corretta fruizione delle spiagge e del mare.

"Mare sicuro" è disposta a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ed è coordinata nella regione Calabria e nella Basilicata tirrenica dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria.

La Guardia Costiera quest'anno ha deciso di scendere in campo non solo con l'attività operativa a salvaguardia della vita umana in mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il mare.

Per contribuire all'attività di sensibilizzazione, sono stati chiamati a dare il loro contributo all'equipaggio della Guardia Costiera atleti e personaggi pubblici, che sosteranno gli uomini e le donne del Corpo nella promozione di messaggi sulla sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero.

Diversi i testimonial, uno per ciascuno dei 15 Comandi regionali, che hanno, con entusiasmo, aderito all'iniziativa. Tra questi, per la Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica, la campionessa paraolimpica Giusy Versace che con la forza e l'entusiasmo che la contraddistinguono ha voluto dare il suo contributo all'attività di sensibilizzazione attraverso uno spot che ci accompagnerà per tutta l'estate sui profili social Facebook, Twitter, Instagram della Guardia Costiera e sul sito istituzionale.

"in quanto atleta io ho imparato che ci vuole molto rispetto per se stessi e per gli altri, disciplina, attenzione, e soprattutto buon senso, come nella vita di tutti i giorni anche quando si va per mare bisogna prestare la massima attenzione, ed in caso di pericolo ricordate che la Guardia Costiera è sempre presente 24 ore su 24 al numero blu gratuito 1530".