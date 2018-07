Roccaforte del Greco (RC), ecco il finanziamento per l’efficientamento della rete di pubblica illuminazione

Il progetto sugli interventi di "efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione" con il quale il Comune di Roccaforte del Greco aveva partecipato all'avviso pubblico "Misura 4.1.3. Por Calabria FesrFse 2014-2020", è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione Calabriacon decreto dirigenziale n° 7087 del 4 luglio 2018.

Su 289 domande pervenute, il progetto del Comune di Roccaforte del Greco si è classificato in graduatoria regionale in posizione utile per un finanziamento di 150mila euro, ai quali si aggiungerà una quota di cofinanziamento per un totale di intervento di 166.200,00 euro utili al rifacimento della rete di pubblica illuminazione

L'assegnazione del finanziamento per l'efficientamento energetico rappresenta un grande risultato per la comunità roccafortese, poiché renderà molto più efficiente l'impianto di pubblica illuminazione e permetterà di avere risparmi notevoli, nonché una rivisitazione di tutti i punti luce cittadini.

Nel progetto sono previsti interventi di miglioramento della pubblica illuminazione che incideranno, migliorandole, non solo sulle condizioni della viabilità e della sicurezza di tutto il territorio cittadino ma apporteranno cospicui vantaggi anche in termini di risparmio energetico.

L'efficientamento energeticoridurrà i consumi energetici fino al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali.

Ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica esistenti,diminuisce i costi di gestione degli impianti con importanti e significative riduzioni degli oneri a carico dell'ente:per l'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco, questi sono alcuni degli obiettivi da raggiungere.

Nei prossimi giorni gli uffici saranno chiamati a sottoscrivere la convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i comuni beneficiari.

L'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco esprime un ringraziamento ai tecnici che hanno redatto il progetto e al Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, per aver dato a molti Comuni la possibilità di efficientare i propri impianti di pubblica illuminazione.