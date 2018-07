Sequestrati 100 chili di prodotto ittico a Siderno (RC)

Cento chili di pescato sono stati sequestrati dalla Guardia costiera a Siderno a seguito di controlli e verifiche sul litorale della locride.

In particolare, a bordo di un imbarcazione da diporto non autorizzata a tali tipologie di pesca, sono stati trovati 86 chili di tonno rosso e 20 di pesce spada. Ai responsabili è stata comminata una sanzione amministrativa per un importo pari quasi a 34 mila euro, per detenzione illegale di prodotto ittico.

Dopo l'ispezione da parte del Servizio veterinario "Area B" di Locri, che lo ha giudicato idoneo al consumo umano, il pescato è stato devoluto in beneficienza ad istituti caritatevoli della zona.(Ansa)