Reggio, parte la stagione balneare al lido della Polizia di Stato

Al via la stagione balneare presso il lido della polizia di stato a Pentimele. Lo stabilimento balneare, del tutto innovato, si prepara ad inaugurare oggi la stagione estiva 2018 aprendo le porte ai vacanzieri con tante iniziative in cantiere ed attività d'intrattenimento per le famiglie con bambini. Il centro balneare rappresenta luogo di incontro di socializzazione e condivisione tra il personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza, familiari ed amici e per i dipendenti degli Enti convenzionati.

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 11:24