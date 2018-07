Al via la stagione balneare presso il Lido della Polizia di Stato a Pentimele. Oggi 7 luglio lo stabilimento balneare, del tutto innovato in una veste più gradevole ed accogliente, si prepara ad inaugurare la stagione estiva 2018 aprendo le porte ai vacanzieri con tante iniziative in cantiere ed attività d'intrattenimento per le famiglie con bambini. Così come già ricordato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffele Grassi, ciò che caratterizza il Lido della Polizia di Stato è lo spirito di legalità, passione, impegno e professionalità, valori questi che da sempre contraddistinguono tutte le attività poste in essere dalla Polizia di Stato. Il centro balneare rappresenta, pertanto, luogo di incontro di socializzazione e condivisione tra il personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza, familiari ed amici, e per i dipendenti degli Enti convenzionati. Dopo un restyling realizzato con celerità l'impegno profuso da tutti coloro che hanno collaborato ha consentito di superare ogni ostacolo, di mettere mano, in tempi brevi, ai lavori di sistemazione dello stabilimento balneare garantendo anche per quest'anno l'apertura a tutti coloro che lì vorranno trascorrere le calde giornate dell'estate reggina.

