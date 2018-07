"Il presidente del Consiglio del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino ha inviato per la calendarizzazione al presidente della Commissione Programmazione e Servizi Generali, la proposta di Nuccio Pizzimenti "Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0".

Siamo pronti con tutto il gruppo di Forza Italia al comune, a sostenere il progetto del nostro dirigente del partito Nuccio Pizzimenti, presentato in conferenza stampa, anche con Vincenzo Barca responsabile provinciale enti-locali Forza Italia".

È quanto afferma Giuseppe D'Ascoli consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria.

Spiega D'Ascoli "Il progetto mira a costruire un'immagine positiva della Città nella dimensione dell'igiene urbana, fornendo soluzioni innovative e condivise sulle procedure da seguire in merito alla raccolta differenziata, in particolare nel "Centro Storico" del Comune di Reggio Calabria".

Conclude Giuseppe D'Ascoli "Siamo affianco dei cittadini, per dare anche una speranza e decoro urbano alla Città, ribadiamo con forza e determinazione, che i cittadini e i turisti non possono camminare con la spazzatura a metro tra i piedi sui marciapiedi pubblici nel Centro Storico della Città, con la grave conseguenza di trasmettere una pessima immagine di Reggio Calabria, ed avere i topi sui portoni con il rischio che entrano nelle abitazioni".

Dettagli Creato Venerdì, 06 Luglio 2018 20:28