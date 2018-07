Reggio, domani sit-in di Forza Italia al depuratore di Ravagnese

Il Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria indìce per domani sabato 7 luglio 2018 alle ore 10.30 sit-in dinanzi all'ingresso del Depuratore del quartiere Ravagnese di Reggio Calabria "per denunciare la drammatica e intollerabile situazione dei miasmi che si propagano dallo stesso impianto e che molti disagi continuano a creare ai cittadini del popoloso quartiere posto a sud della Citta di Reggio".

Parteciperà l'On.le Francesco Cannizzaro, Coordinatore di Forza Italia per la Provincia di Reggio Calabria .

