Inaugurazione del progetto “Archeomusica” al tetro Greco Romano di Portigliola

Venerdì 6 luglio 2018, organizzato da AMA Calabria e dal Museo Archeologico di Locri Polo Museale della Calabria avrà luogo presso il teatro Greco Romano di Portigliola con inizio alle h 21,30 il concerto inaugurale del ciclo ARCHEOMUSICA promosso con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio archeologico del territorio attraverso l'organizzazione di eventi che vedranno protagonisti giovani talenti calabresi accanto ad artisti di fama internazionale.

Il progetto Archeomusica, realizzato con il sostegno del MiBACT e della Regione Calabria, è presente quest'anno anche nella Locride per volontà della Direttrice del Museo Dott.ssa Rossella Agostino che ha inteso così aggiungere questa iniziativa a quelle previste nella ricorrenza del ventennale della dichiarazione di Museo Nazionale per quello di Locri.

Protagonisti della serata, realizzata anche con il sostegno economico della SIAE progetto SILLUMINA, del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e della nota ditta internazionale di strumenti a fiato Buffet & Crampon di Parigi, saranno oltre 150 giovani selezionati fra quelli nell'organico delle migliori orchestre di fiati regionali impegnati nel progetto Calabria Evolutions giunto alla sua quinta edizione.

Il progetto Calabria Evolutions, nato come occasione per aggregare i giovani musicisti delle orchestre di fiati calabresi, si realizza quest'anno presso il Teatro Greco Romano di Portigliola grazie anche alla disponibilità della locale amministrazione comunale.

Il progetto, che prende il nome dall'omonimo brano che il compositore André Waignein aveva dedicato al mondo bandistico calabrese, vede impegnati centinaia di giovani musicisti provenienti dai seguenti complessi: Orchestra Tirrenium della Provincia di Vibo Valentia, Banda Musicale "Francesco Cilea" Città di San Calogero (VV), Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello (RC), Orchestra Giovanile dello Stretto di Reggio Calabria, Complesso Bandistico Città di Zungri (VV), Orchestra di Fiati Città di Gerace (RC), Associazione Musicale Culturale Limbadese – Limbadi (VV), Junior Band dell'Istituto Comprensivo "Laureana Galatro Feroleto", Banda Musicale Città di Zaccanopoli (VV), Orchestra di Fiati Città di Serra San Bruno (VV), Concert Band di Melicucco (RC), Complesso Bandistico "A. De Bartolo" di Corigliano Calabro (CS), Orchestra dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Piria" di Rosarno (RC), Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe Rechichi" di Oppido Mamertina (RC), Banda Musicale "G. Puccini" di Mirto-Crosia (CS), Associazione Musicale "S. Pisani Città di Casabona (KR).

Il programma della serata prevede l'interpretazione di Calabria Evolutions di André Waignein, Concerto per Trombone e Concert Band di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov; Expression di Michele Mangani, Cantabile (arr. M. Managò) di Manuele Filoso, E Lucevan le stelle (arr. P. Belloli) e Nessun Dorma dalla Turandot (arr. A. De Paola) di Giacomo Puccini, A Klezmer Karnival di Philip Sparke, Carmen (Prelude) (arr. Ofburg) di George Bizet, Introduzione e Marcia Trionfale dall'Aida (arr. M. Managò) di Giuseppe Verdi, Core 'ngrato (arr. A. De Paola) di Salvatore Cardillo/Riccardo Cordiferro, Tu che m' hai preso il cuor (arr. M. Mangani) di Ferenc Lehàr, Granada (arr. M. Mangani) di Agustin Lara.

A dirigere i brani i maestri Giuseppe Blefari, Giosuè Borgese, Bruno Carrera, Salvatore Cirimelli, Giuseppe Daniele, Luisa Daniele, Giuseppe De Simone, Domenico Di Vasto, Francesco Drago, Isabella Falcone, Sarino Froio, Francesco Iannelli, Maria Cristina Marino, Francesco Novello, Giuseppe Salerno, Maria Teresa Valente, Chiara Vinci partecipanti al corso per direttori coordinato dal Maestro Maurizio Managò. A rendere ancora più ricca la serata, la presenza in qualità di ospite internazionale, il grande Jaorgen van Rijen trombonista principale della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam esibitosi come solista con le più importanti orchestre del mondo. All'attività concertistica affianca quella didattica presso il Conservatorio di Amsterdam e la Royal Academy of Music di Londra. Significativa, infine, le sue registrazioni discografiche che contano 5 CDs pubblicati dall'etichetta Channel Classics. Suona esclusivamente su strumenti costruiti da Antoine Courtois.