Reggio, a Porto Bolaro tanta musica made in Calabria per accompagnare l’inizio dei saldi

Dalla collaborazione tra Porto Bolaro Shopping Center e il circuito Calabriasona nasce un nuovo progetto artistico e musicale che riassume il meglio targato "Calabria": nella serata di sabato 7 luglio sarà in mostra il meglio della musica, della comicità, della creatività oltre che dello shopping.

La tradizionale notte dei saldi, che inaugura le vendite di fine stagione, quest'anno avrà un ritmo tutto nuovo: a salire sul grande palco incorniciato dallo splendido Stretto di Messina, saranno i Kalavrìa con la partecipazione del maestro Antonio Grosso e della splendida voce di Valentina Balistreri. A presentare gli ospiti e intrattenere il pubblico un grande della comicità calabrese, Pasquale Caprì.

Il network culturale Calabriasona si sta occupando della promozione e del lancio del nuovo lavoro dei Kalavrìa, "A Seggia": la band reggina, tra le più longeve e rappresentative del Sud Italia, ha realizzato alcune riprese dell'ultimo videoclip proprio presso il Centro Commerciale di Reggio Calabria che ha visto come protagonista il comico e attore reggino Gigi Miseferi e lo presenterà durante la serata, in anteprima, a tutti i suoi fans.

Da non perdere anche le performance all'organetto di Antonio Grosso e la voce inconfondibile di Valentina Balistreri, con il suo timbro appassionato e pieno di grinta.

Le irruzioni comiche, firmate Pasquale Caprì, sono il cameo di una serata ricca di talento.

Gli spettatori potranno poi godere dell'offerta dei negozi del Centro, aperti fino a mezzanotte: un'occasione imperdibile per approfittare dei migliori saldi di fine stagione.

La Notte dei Saldi è il primo dei grandi eventi estivi di Porto Bolaro Shopping Center: il 28 luglio è in arrivo un'attrazione che permetterà di godere del panorama sullo Stretto da un punto di vista privilegiato, la mongofiera. Tutti coloro che faranno acquisti presso il Centro per un minimo di € 200 potranno vivere questa avventura in modo completamente gratuito: basta raccogliere gli scontrini dei propri acquisti e chiedere il buono omaggio presso il desk informazioni attivo tutti i week end dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 21,00.

