Palmi (RC), oltre quattro ore di intrattenimento a “Pompieropoli 2018”

Grande successo per la prima Edizione di 'Pompieropoli', un evento che ha visto protagonisti oltre 500 Bambini di tutta la Piana che si sono dedicati in un pomeriggio di prove pratiche e didattiche in compagnia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria con il supporto del distaccamento di Palmi e l'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco.

Oltre quattro ore di intrattenimento e dimostrazione pratiche dell'apparecchiature dei Vigili del Fuoco, con la presenza dei mezzi presenti sul posto, concludendo la serata in un circuito di coraggio che ha visto rilasciare a tutti i bambini il diploma di 'Vigile del Fuoco Junior'.

L'evento promosso dall'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con l'agenzia 'Andrea Cogliandro Eventi' e le associazioni 'Palmi Insieme' e un 'Ponte per l'Europa' con il Patrocinio del Comune di Palmi.