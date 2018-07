Reggio, concluse le giornate ecologiche della parrocchia S. Stefano di Nicea

Si sono concluse oggi le tre giornate ecologiche (27 giugno, 3-4 luglio), svoltesi presso la parrocchia S. Stefano da Nicea (Archi Cep -RC), iniziativa organizzata dal parroco e coadiuvato dall'associazione ReteSociale .

Le giornate sono state incentrate sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell'ambiente , i veri protagonisti sono stati i bambini accorsi in numerosi spinti da un senso civico che farebbe invidia ad un adulto . I giovani hanno ripulito la piazza vicino la parrocchia , dividendosi i compiti tra i più piccoli che hanno provveduto a ripulire il tutto dalla moltitudine di rifiuti , mentre i più grandi si sono occupati della manutenzione sistemando le panchine, dando una nuova vita alla piazza che ora potrà essere frequentata dalle famiglie. Un messaggio veramente positivo che fa ben sperare per le nuove generazioni e per il futuro della città.

I ragazzi di ReteSociale "ringraziano i bambini che sono stati l'anima di queste giornate , la parrocchia di S. Stefano da Nicea ,il comune di Reggio Calabria che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti".