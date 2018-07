Inizia venerdì 6 luglio alle ore 21,30 la rassegna "Cultura sotto le stelle", organizzata dal Blue Bay beach di Caulonia Marina (piazza dei Bronzi di Riace sul lungomare) insieme al portale "Locride è Cultura" di "MAG. La ladra di libri" di Siderno.

La manifestazione (che vivrà una decina di appuntamenti nei mesi di luglio e agosto) è stata ideata dalla stilista Patrizia Papandrea, titolare del Blue Bay, animata dalla stessa filosofia imprenditoriale che ne ispira le apprezzatissime creazioni in seta, tanto da propugnare un modo interessante e nuovo di fare turismo ricettivo-culturale che mira da un lato alla promozione del territorio sotto più aspetti e dall'altro avvicina i giovanissimi (che popolano i luoghi della spensierata movida) al mondo letterario nell'atmosfera magica che solo le serate in riva al mare riescono a regalare.

Il titolo del libro che verrà presentato nel primo appuntamento ben si addice allo scenario che l'autore, i relatori e il pubblico presente troveranno: "Vista mare e altri racconti" di Mario Alberti (2016, Città del Sole edizioni) in cui l'autore narra episodi di vita vissuta che hanno un comune denominatore: il mar Jonio sullo sfondo.

Inaugurerà la serata (e l'intera manifestazione) l'assessore alla Cultura del Comune di Caulonia Domenico Campisi.

A dialogare con l'autore (attivo nel mondo dell'associazionismo e delle politiche sociali) sarà la divulgatrice culturale Maria Antonella Gozzi. Relaziona l'insegnante ed editor di "Città del Sole" Maria Zema.