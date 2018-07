Reggio, consegnate borse di studio e del Welfare 2017 DLF

Al Cine-Teatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria , si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio e del Welfare 2017 .

Alla presenza del Presidente del DLF di Reggio Calabria Francesco De Marco,del Vice Presidente Nazionale Gennaro Avagliano , di tutto il Consiglio Direttivo , del Presidente della commissione delle politiche giovanili Marcantonio Malara e di molti amici e colleghi, sono stati premiati gli studenti che nel loro percorso scolastico, si sono distinti per il merito con i loro studi hanno approfondito ed interpretato di valori come la solidarietà, l'altruismo, il rispetto dell'ambiente e delle regole di convivenza civile.

Per i Welfare 2017 sono stati erogati ai Soci Ferrovieri anche sussidi di carattere familiare assistenziali per i buoni libri, nascita figli e disagi familiari.

La serata è stata condotta brillantemente dal Direttore Artistico Benvenuto Marra con un ospite d'eccezione Pasquale Caprì, che ha divertito i presenti con le sue performance.

Il Presidente De Marco afferma che questa manifestazione vuole essere esempio di come scuola e territorio possono collaborare, al fine di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare l'attenzione sui giovani e sulla loro formazione.

I ragazzi Premiati sono:

Lauree: Chirico Carmen Maria Marica, Corso Demetrio , Currò' Roberta, Fornetto Chiara, Saccà Angela, Surace Annunziata Antonia.

Diplomi: Autellitano Sara, Corso Rita, Foti Silvia, Limuti Giuseppe, Parisi Chiara.