Presentata a Palmi la rete "Insieme per il Sociale e per la Tutela della Salute"

Sabato 30 giugno si è svolto a Palmi, presso il Salone Pio X, l'evento di presentazione della costituenda rete tra associazioni/comitati/movimenti/fondazioni della Piana di Gioia Tauro "Insieme per il Sociale e per la Tutela della Salute".

Nel corso dell'incontro si sono susseguiti gli interventi di Don Silvio Mesiti, Franca Hyerace, Antonio Briga, Sissy Facciolà e Stefania Marina in merito alla tematica della tutela della salute e della promozione della coesione sociale.

Particolare soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle associazioni organizzatrici (Ass.ne Un Ponte per l'Europa e ProSalus Palmi - Comitato per la salvaguardia della Salute) in merito alla riuscita dell'evento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di associazioni di Palmi e della Piana di Gioia Tauro (Presenza Calabria – Associazione Onlus di Volontariato; Amici del Cuore Onlus-Palmi; La Città Futura; Cittadinanza Attiva Calabria – T.D.M.; Un'Altra Storia; Kiwanis Club Palmi e Piana di Gioia Tauro; Avis – sezione di Palmi; Lions Club Palmi; Ass.ne Maestrale; Ass.ne Dives in Misericordia; Fondazione Pina Alessio; Associazione Culturale Abbadia San Martino; Centro Sociale Angelina Cartella, Circolo Armino, Aabac Palmi, AIDO, AISM).

Particolarmente interessanti ed apprezzati sono stati gli interventi di Rosario Ortuso, Massimo Iusi, Maurizio di Profio, Antonio Papalia, Carmelo Ciappina, Carmine Nastri, Nando Primerano ed Ettore Lucio.