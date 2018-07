Reggio, on line la testata "neicomuni.it"

On line neicomuni.it, al servizio delle amministrazioni trasparenti che si "raccontano" ogni giorno

Al via un'esperienza di comunicazione istituzionale e di crescita dei territori

"Il percorso di piena attuazione dei principi della Trasparenza della Pubblica Amministrazione si incentra in modo strategico sull'accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA. Lo scopo è duplice: favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed avvicinare e rendere maggiormente partecipi i cittadini circa l'attività di coloro che li rappresentano nelle sedi istituzionali e che operano all'interno degli uffici per attuare gli indirizzi e le scelte degli stessi organi rappresentativi".

"Il progetto della testata on line neicomuni.it (http://www.neicomuni.it/) nasce a Reggio Calabria nel solco di questo percorso che ancora prima che rispondere ad un preciso obbligo di legge, richiama la sfera pubblica alla sua primigenia funzione di servizio alla cittadinanza verso la quale dovrebbe risultare naturale avvertire l'esigenza di rendere fruibili non solo gli esiti delle decisioni, ma anche e soprattutto l'iter attraverso il quale quelle scelte di rilevanza pubblica e di interesse generale e collettivo sono state assunte.

Un'Amministrazione pubblica trasparente è quella, dunque, che si racconta ogni giorno per coinvolgere il territorio, motivare la partecipazione della cittadinanza; quella che non si nasconde né si trincera nei palazzi al solo scopo di distogliere o scoraggiare l'attenzione del cittadino, svilendone il ruolo, deviando l'azione amministrativa verso interessi non pubblici e alimentando così zone grigie; quella che, piuttosto, quell'attenzione la intercetta o la cerca e poi la custodisce e la coltiva come primaria e imprescindibile fonte di ispirazione.

La credibilità e la serietà di ogni Amministrazione locale si nutrono non solo delle fondamentali capacità di programmazione e realizzazione delle politiche ma anche e soprattutto della volontà di comunicare e condividere con la collettività, a beneficio esclusivo della quale si è agito, gli ambiti di intervento, i percorsi intrapresi, le prospettive di crescita e i traguardi raggiunti.

Per questa ragione riteniamo che "raccontare" le attività che la singola Amministrazione espleta, attraverso gli organi rappresentativi, costituisca un servizio utile al territorio poiché garantisce trasparenza e favorisce quella partecipazione della cittadinanza che concorre a costruire la Democrazia.

Proponendo questa esperienza di servizio, con l'auspicio che possa crescere unitamente ai Comuni che sceglieranno di sostenerla e condividerla, neicomuni.it intende, con umiltà e impegno, offrire un contributo di qualità al settore della Comunicazione istituzionale e a questo necessario e genuino percorso di perseguimento della Trasparenza nella Pubblica amministrazione".