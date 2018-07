Siderno (RC), commercianti propongono l’introduzione di un nuovo orario estivo

Nelle ultime settimane l'associazione Commercianti Sidernesi ha lavorato a due proposte strutturali per le attività commerciali: l'orario estivo di apertura pomeridiana e le possibili iniziative per aiutare l'incremento del passeggio nel centro di Siderno. Per cercare di avere le idee più chiare si è pensato di elaborare un sondaggio attraverso il quale è stato chiesto agli esercenti del Corso della Repubblica che cosa ne pensassero dell'apertura pomeridiana dei negozi dalle ore 18:00 alle ore 22:00 o 24:00 per le attività no food e dell'apertura del Lungomare delle Palme per il periodo estivo nonostante siano ancora in corso i lavori di rifacimento, proponendo eventualmente la chiusura del Corso della Repubblica con relative isola pedonale nel periodo 15/07 - 31/08 con gli stessi orari.

I risultati ci hanno aiutato a comprendere la volontà dei gestori degli esercizi commerciali, che hanno dato 23 pareri favorevoli e 11 contrari alla prima domanda, e 21 pareri favorevoli contro 13 per la seconda. Considerati i risultati, una delegazione di commercianti si è recata dal sindaco Pietro Fuda, che ha apprezzato il lavoro svolto dall'associazione e invitato i commercianti a dare continuità a questa iniziativa, che sarà ufficialmente resa esecutiva a partire dal 15 luglio. L'associazione ha infine proposto un incontro con tutti gli attori del commercio e del turismo di Siderno da tenersi presso la Sala del Consiglio comunale durante la prossima settimana.