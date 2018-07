Si è conclusa con grande successo la III edizione della "Mediterranea University Summer School on Consumer Law and Human Rights", evento promosso dal Mediterranea International Center for Human Rights Research (http://www.michr.unirc.it/) diretto dal prof. Angelo Viglianisi Ferraro, con il sostegno del DIGIEC, che, grazie al convinto supporto del prof. Francesco Manganaro, ha deciso di aprire le porte alle giornate internazionali di diritto privato europeo (organizzate in tre periodi: fine giugno, tramite la Summer School, fine luglio, con un seminario di mezza giornata, e fine settembre, con la consueta conferenza internazionale sulla Costa degli Dei).

La Summer school si è svolta nella sala convegni della Residenza Universitaria di Merito di via Roma, trasformata dal Rettore Pasquale Catanoso e dal prof. Francesco Bagnato in un luogo di approdo di grandi studiosi e personalità accademiche di varie parti del mondo.

L'ultima delle innumerevoli iniziative di respiro internazionale, alla quale sono stati ammessi 40 studenti scelti su base curriculare, e, come uditori, 12 avvocati, magistrati e dipendenti pubblici, ha visto il coinvolgimento di 15 relatori provenienti da 10 prestigiose Università spagnole, polacche e sudamericane.

I temi trattati sono stati tutti di grande attualità (dal diritto contrattuale europeo alla tutela del consumatore, dal regolamento sui dati personali, alla protezione di altri diritti fondamentali).

Gli insigni giuristi hanno saputo mantenere viva l'attenzione dei presenti ed ogni relazione si è conclusa con un coinvolgente ed interessante dibattito tra gli studiosi ed il pubblico, avido di informazioni e sapere.

L'ultima giornata della Summer School è stata contraddistinta dagli apprezzatissimi interventi programmati dei corsisti della seconda edizione del Master internazionale in Diritto Privato Europeo.

Gli ospiti stranieri si sono detti felicissimi dell'esperienza vissuta a Reggio Calabria e hanno manifestato l'interesse a rendere più forte il rapporto di collaborazione accademica.

Ancora una volta, l'Università Mediterranea ha saputo evidenziare l'importanza dell'internazionalizzazione, della comparazione, e del confronto, oramai essenziali per la formazione di un giurista.

Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia si conferma, dunque, un centro di eccellenza in continuo progresso e miglioramento, capace di offrire a studenti e laureati, un'offerta formativa perfettamente all'altezza delle più famose Università europee.

(Alisia Callà, diplomata al Master in diritto privato europeo della "Mediterranea")