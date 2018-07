Domani Di Maio incontra Nino De Masi

Le crisi aziendali e i diritti dei precari, a partire dai ciclofattorini. Mentre i tecnici di Mise, Mef e Lavoro continuano a mettere a punto il decreto dignità, parte una settimana di fuoco per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che già domani sarà prima all'incontro per la vertenza di Italiaonline, con i sindacati di categoria, e subito dopo al tavolo sui rider, dove per la prima volta incontrerà anche i leader sindacali e i rappresentanti di grandi e piccole imprese, invitati insieme alle aziende del food delivery. In mattinata il ministro vedrà anche l'imprenditore calabrese Nino De Masi anti-ndrangheta che nei primi anni del Duemila denunciò anche le principali banche italiane per usura. In settimana il ministro dovrebbe partecipare anche al tavolo per la vertenza Beckaert (il 5 luglio) e quella successiva a quello per la Invatec (il 12).

Dettagli Creato Domenica, 01 Luglio 2018 18:10