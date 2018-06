San Luca, Klaus Davi contrario a censura o boicottaggio serie tv Saviano

"San Luca è stata soffocata dalla mafia e dalla sua dittatura per decenni. La mafia non conosce la libertà di espressione perché vive sulla prepotenza e la prevaricazione. Pertanto sono contrarissimo a qualsiasi forma di censura verso Roberto Saviano e la sua nuova serie tv. La ritengo comunque un'opportunità per il territorio anche se presenta aspetti critici. Non è censurando film e libri che si ricostruisce una reputazione, ma facendo fatti". Lo ha dichiarato il massmediologo Klaus Davi in una nota a proposito delle iniziative intraprese da alcune associazioni contro la produzione televisiva di Saviano ricavata dal suo romanzo ZeroZeroZero.

