Reggio. "In viaggio con SoleInsieme". A Le Botteghe delle Terre del Sole la presentazione della collezione estiva

Lunedì 2 luglio, dalle ore 17.30, presso Le Botteghe delle Terre del Sole (Via del Torrione, 89), verrà presentata la nuova collezione tessile estiva interamente realizzata dalla sartoria sociale SoleInsieme.

La cooperativa SoleInsieme fa parte del Consorzio Macramè ed è nata nel Giugno 2014 per dare una risposta al disagio di tante donne con figli minori e senza un compagno: ragazze madri, donne separate e divorziate, vittime di violenza. L'idea di promuovere un'impresa sociale produttiva è nata da un gruppo di madri sole e di volontari che si sono incontrate all'interno dei percorsi di ascolto, condivisione e formazione avviati dalla Rete associativa ed istituzionale Madri in difficoltà. La cooperativa sociale aderisce al circuito pizzofree ReggioLiberaReggio e il laboratorio sartoriale ha sede in un immobile confiscato alle mafie al centro di Reggio Calabria.

Il tema scelto per questa collezione è quello del viaggio: per questo SoleInsieme ha pensato di proporre una serie di borse e sacche mare estremamente versatili anche per affrontare gite e vacanze. Zaini oversize, borse weekend, pratici secchielli e modelli unisex, con chiusure a laccio e anelli, ci accompagneranno nei nostri pomeriggi al mare o in giro in città. Le fantasie scelte sono estremamente versatili, adatte per donna ma anche per uomo, in tessuto di cotone spesso impreziosito da decori navy e ampie tasche colorate in ecopelle. Ogni pezzo è unico, di produzione interamente sartoriale.

L'evento di presentazione di giorno 2 luglio sarà allietato da un reading letterario a cura di Giulia Paola Serranò, da intermezzi musicali del violinista Tonino Nucera e riserverà esclusivi sconti e promozioni per tutti coloro che sceglieranno di sostenere SoleInsieme con l'acquisto di un prodotto della nuova collezione.