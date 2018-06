Le attività, le iniziative, le proposte avanzate dal plenum della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria sono state al centro della riunione dell'organismo speciale tenutasi nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Un'iniziativa programmata che è servita a fare il punto sulle diverse attività ed iniziative promosse dalla Commissione negli ultimi mesi, inserendo le proposte avanzate dai componenti dell'organismo comunale coordinato dal Presidente Marcantonino Malara, nell'insieme delle attività di indirizzo, in termini politici ed amministrativi, messo in campo dall'Amministrazione comunale.

Tra le iniziative più qualificanti promosse della Commissione negli ultimi tempi, la firma di un protocollo d'intesa sullo sport inteso come strumento educativo e di aggregazione sociale, da promuovere insieme al Coni, al Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Alessandro Volta e dai Garanti comunale e regionale per la tutela dei diritti dei minori, con la formazione di una serie ti tavoli tematici formativi sul tema dell'educazione alimentare e sui valori dello sport e della legalità. Attenzione anche al mondo del lavoro, con l'iniziativa Job meeting, attività volta a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta in campo professionale, con l'inserimento di workshop volti a formare ed informare i giovani sulle innovazioni professionali ed accrescere gli strumenti professionali. Proposti inoltre dei tirocini formativi rivolti ai giovani iscritti agli ordini professionali, soprattutto quelli tecnici, da svolgere all'interno dei settori dell'Amministrazione comunale, una struttura fisica per la promozione del coworking e la prosecuzione del percorso già avviato con il forum dei giovani, in particolare nel settore dello sport e della cultura.

Da parte sua il sindaco Falcomatà, nel ringraziare il Presidente Marcantonino Malara e tutti i componenti della commissione per il lavoro fin qui svolto, ha proposto un maggiore coinvolgimento delle attività della Commissione nelle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

"Ritengo che i membri della Commissione abbiano svolto un lavoro egregio fin dall'insediamento dell'organismo - ha spiegato il Sindaco a margine dell'incontro - credo che questo impegno vada valorizzato perché rappresenta un valore aggiunto indispensabile per l'amministrazione comunale che ha bisogno di completare il percorso di ascolto e di condivisione, dirigendo la sua attenzione alle istanze del mondo giovanile".

Gli obiettivi fin qui raggiunti dalla Commissione Politiche Giovanili, già a partire dai prossimi mesi, saranno illustrati nel corso di alcune audizioni periodiche, da effettuare nell'ambito delle riunioni di Giunta, alla presenza del Presidente della Commissione Malara.

Le diverse attività saranno inoltre presentate alla città nel corso di un evento specifico, che si terrà nelle prossime settimane, in cui convergerà il sistema di proposte e iniziative promosso dalla commissione.