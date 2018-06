'Ndrangheta, Anfp: "Alta attenzione su dotazioni forze ordine"

"L'operazione della polizia di Reggio Calabria e di Siderno con 28 persone sottoposte a misure cautelari e il sequestro di mitra e altre armi clandestine rappresenta non solo un importante successo investigativo ma anche e soprattutto un motivo di riflessione sulle

dinamiche criminali che governano la 'ndrangheta". L'Anfp commenta così l'operazione di ieri.

"La Polizia nella provincia di Reggio Calabria - osserva l'Anfp - può contare su eccellenze investigative che continuano ad arginare i diversi fenomeni criminali presenti. Per questo è indispensabile che, nonostante le continue e nuove emergenze legate alla tratta di esseri umani ed al terrorismo, rimanga alta l'attenzione sulla dotazione di uomini e mezzi per quelle realtà impegnate quotidianamente a contrastare le associazioni a delinquere di stampo mafioso". Per l'Anfp, "il fatto che operazioni così importanti rimangano confinate ai margini delle notizie di cronaca, ci fa temere che vi possa essere un calo della guardia su questo fronte, che rappresenterebbe un errore gravissimo in termini di sicurezza, non solo per quei territori ma anche per tutto il Paese, avendo ormai chiaro come certe dinamiche criminali non abbiano confini limitati".