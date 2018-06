Gioia Tauro (RC), il 6 luglio l'imprenditore Nino De Masi presenta il suo nuovo progetto di ricerca e sviluppo: le aziende diventano bene pubblico

Venerdì 6 luglio 2018 alle Ore 10.30 c/o Zona Industriale Gioia Tauro Antonino De Masi presenta al pubblico le attività di Ricerca e Sviluppo a Gioia Tauro.

"E' un'occasione per mostrare a quanti come me investono in una Calabria produttiva cosa si può fare, in ricerca e sviluppo, in un contesto di impresa etica. Una mission sociale ed economica fondata sulla legalità e sull'impegno quotidiano per un futuro più "competitivo e giusto" per i lavoratori, gli imprenditori, i giovani, le istituzioni e i cittadini dei nostri territori. Durante l'evento presenterò alcuni progetti e prodotti innovativi ad alta tecnologia, alcuni riconosciuti con brevetti già acquisiti, che possono avviare importanti filiere produttive nell'area industriale di Gioia Tauro. Spero di poter contribuire a "disegnare" un nuovo modello di sviluppo che parta da un territorio "complesso" come il nostro e che possa fare emergere le positività della nostra terra" dice l'imprenditore.

"Credo che la mia sia una storia di un sud che ha dimostrato e dimostra una sua capacità di esistere e di lavorare anche in contesti difficili. Ho portato avanti progetti industriali innovativi. Ho promosso la ricerca coinvolgendo team di esperti ed Università. Voglio creare un incubatore in cui dare la possibilità ai giovani laureati calabresi che hanno dei progetti di poterli realizzare. Voglio creare un sistema di formazione che possa consentire ai giovani calabresi di formarsi in ambienti tecnici e trovare lavoro, Voglio creare un'azienda collettiva, di tutti, una public company con un azionariato diffuso, un'azienda che con i suoi valori possa rappresentare il riscatto del territorio".

"I miei lavoratori – conclude - parteciperanno agli utili dell'azienda oltre che alla sua gestione. La De Masi rappresenterà uno strumento che potrà garantire un benessere a tutti e quindi un bene comune da tutelare e proteggere. Un'azienda orizzontale in cui tutti partecipano ad un obbiettivo, il domani migliore".