"Il futuro dei giovani calabresi. Da "Resto al Sud" alle prospettive di lavoro in agricoltura" è il titolo del convegno organizzato dai Giovani Democratici di Oppido Mamertina per mercoledì 27 giugno a Oppido Mamertina.

Alla sala convegni di Via Germanò, alle ore 17.00, si ritroveranno, per discutere sul tema Margherita Mazzeo, segretario Circolo Gd di Oppido Mamertina, Salvatore Borruto, delegato a Bruxelles al Consiglio Europeo giovani agricoltori per l'associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Cia e Demetrio Fortugno, dottore forestale.

Dopo i saluti affidati ai rappresentanti della Federazione Metropolitana dei GD, ci sarà modo di discutere sull'agricoltura nella nostra regione, le opportunità di sviluppo e di crescita del settore, anche in relazione ai nuovi orientamenti della Unione Europea.

All'incontro sarà presente il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto.