L’appello in tv di Klaus Davi per bambini San Luca (RC)

Il massmediologo Klaus Davi si è appellato alla politica e agli imprenditori per aiutare i bambini della squadra di calcio dell'ASD San Luca, paese privo di primo cittadino da oltre 5 anni. Oltre 100 bambini sono costretti a recarsi allo stadio dal centro del paese dell'Aspromonte, affrontando una pericolosa strada statale a piedi ed esponendosi a numerosi pericoli. Nel corso del programma Stasera Italia, condotto da Marcello Vinonuovo su Rete 4, il giornalista si è rivolto ai politici e imprenditori: "A San Luca c'è una squadra di calcio che sta sfornando talenti anche a grandi club come la Juventus e ci sono dei bambini che devono recarsi dal paese alla scuola calcio ma non hanno un bus per raggiungere il campo. C'è bisogno dell'aiuto dei politici affinché a questi bambini venga dato un bus. La politica deve fare questo" (video online al linkhttps://www.facebook.com/klaus.davi.9/videos/469109740169531/).

Dettagli Creato Lunedì, 25 Giugno 2018 13:14