Il gruppo consiliare “Rinascita per Bagnara”: “Subito commissione d’inchiesta sugli eventi franosi”

Il gruppo consiliare di minoranza del Consiglio Comunale "Rinascita per Bagnara" chiede a tutte le autorità ed istituzioni competenti e preposte alla sicurezza, alla prevenzione, alla tutela e salvaguardia della salute pubblica e degli interessi di tutta la cittadinanza una immediata istituzione di una "commissione di inchiesta, dove si accertino e si definiscano le cause e le eventuali responsabilità ad origine di tutti gli eventi franosi, quelli che da innumerevoli anni colpiscono tutto il territorio bagnarese.

Tutta la cittadinanza – continua il gruppo Consiliare – pretende che venga garantita la libertà di circolare e di spostarsi, sancito all'articolo 16 della costituzione italiana, per poter lavorare, studiare, viaggiare, intraprendere, sviluppare la propria attività lavorativa e non ultimo per potersi recare durante qualsiasi evento e emergenza climatica presso un ospedale della nostra città metropolitana di Reggio di Calabria".