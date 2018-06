Reggio: domani il III Congresso della SPPG – "Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicanalitico e Gruppoanalitico"

In occasione della XXXII Giornata Mondiale di Lotta alla Droga, martedì 26 Giugno 2018, presso l' E' - HOTEL in Via Giunchi, Reggio Calabria, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, si terrà il III Congresso della SPPG – "Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicanalitico e Gruppoanalitico" - dal titolo "ADDICTION - Approcci Multidisciplinari".

Il convegno, con il patrocinio dell'Ordine degli psicologi della Calabria, nasce dalla sinergia organizzativa della SPPG, dell'Associazione Culturale Scientifica "IN.SI.DE." e del CE.RE.SO. - Centro Reggino di Solidarietà.

Durante il congresso si indagherà sulle linee di indagine psicopatologiche e socio-educative alla base del fenomeno, provando ad individuarne linee di lettura, stili e strumenti di terapia e prevenzione, soprattutto inerentemente alle nuove generazioni in quanto tecnologico-nativi.

I contenuti del convegno saranno discussi all'interno di tre Sessioni Tematiche differenti: "Neuroscienze e Psichiatria", "Psicologia e Psicoterapia", "Pedagogia ed Educazione". A conclusione di ciascuna sessione tematica seguirà una Tavola Rotonda, spazio di dibattito e confronto tra i relatori e gli uditori.

L'evento è rivolto sia a professionisti, specificatamente Psichiatri, Neurologi, Neuropsichiatri Infantili e Psicologi, che a studenti universitari di materie affini. Per i professionisti, massimo numero 100, è previsto il rilascio dei crediti ECM n.6.. Per gli studenti universitari è possibile il rilascio dell'attestato di partecipazione.

E' possibile verificare la possibilità di poter effettuare l'iscrizione al congresso, o avere maggiori informazioni, rivolgendosi al Dott.re Vincenzo Maria Romeo, al recapito telefonico 3405803854, o alla Dott.ssa Carmela Toscano, al recapito telefonico 3496662181.