Reggio, “Summer Camp...alla scoperta di...”, i piccoli sportivi del Parco Caserta Sport Village in viaggio verso l’Italia

Ci sono viaggi che meritano di essere raccontati. Percorsi di vita, a volte brevi ma talmente intensi da lasciare il segno.

Quando si è piccoli poi tutto ha una sapore differente, i ragazzi sono sempre alla ricerca di nuove esperienze e hanno la necessità di continui stimoli. Tra ricordi, nuove scoperte e nuove amicizie ogni viaggio, qualsiasi esso sia, condiziona la nostra vita.

Lunedì 11 giugno è iniziato il viaggio dei piccoli sportivi che partecipano alla seconda edizione del Summer Camp del Parco Caserta Sport Village. Impossibile non sentire le voci degli oltre 300 bambini che animano il centro sportivo e che invadono perfino le strade adiacenti al parco.

Il viaggio del Summer Camp è appena cominciato e la simpatica 'Scimmia danzante', che accompagna i ragazzi in questo divertente cammino, ha in programma importanti novità per la terza settimana del centro estivo.

Lo staff del Parco Caserta Sport Village ha deciso di rendere ancora più stimolante e coinvolgente il Summer Camp riprendendo il concetto, già avviato lo scorso anno, delle settimane a tema.

Il viaggio di quest'anno prevede un tour alla scoperta dell'Italia. Si parte lunedì 25 giugno con la settimana dedicata alla nostra preziosa città. Reggio Calabria sarà la prima 'terra' protagonista, tutta da scoprire, con le sue tradizioni, le sue musiche e le sue bellezze tra mare e montagna. La settimana prevede inoltre un confronto con il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che incontrerà alle ore 12:00 di venerdì 29 giugno tutti i piccoli partecipanti del centro estivo.

Seguiranno, nel mese di luglio le altre quattro settimane alla scoperta delle regioni del 'Nord-Italia', 'Centro-Italia', 'Sud-Italia' ed infine alla scoperta delle 'Isole italiane'.

Oltre alle attività ludico ricreative e sportive che hanno già conquistato i piccoli partecipanti, saranno organizzati tanti altri giochi a tema come la realizzazione di enormi puzzle rappresentanti i luoghi più belli di Reggio Calabria, il caro e vecchio Twister con una versione originale che 'tocca' le varie province e località della nostra regione.

Un viaggio 'alla scoperta di...' tra arte, cultura, cibo e musica con un occhio anche al sociale. La raccolta differenziata, che in questi giorni genera un cambiamento radicale all'interno di ogni famiglia, verrà approfondita attraverso giochi specifici per insegnare ai ragazzi le opportunità che possono nascere anche dai più piccoli gesti quotidiani.

Fino al 28 luglio il Parco Caserta accoglierà dunque centinaia di bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, pronti a scatenarsi tra mille attività 'alla scoperta di...'.

Il patrocinio che la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria hanno voluto dare alla prima settimana del Summer Camp 'Alla scoperta della nostra città' testimoniano la vicinanza dell'amministrazione comunale e l'interesse da parte delle istituzioni a favore delle nuove generazioni. Una manifestazione di apprezzamento ad una iniziativa ritenuta meritevole.

Non mancherà ovviamente l'aspetto sportivo tra calcio, basket, pallavolo, pattinaggio e la novità assoluta di questa edizione, l'hockey su prato. Importanti novità sono previste inoltre per i genitori che iscriveranno i propri figli per più settimane al Summer Camp. Durante i giorni del centro estivo i genitori avranno uno sconto del 50% per tutte le attività del Parco.

Infine quattro settimane di iscrizione al centro estivo del figlio equivalgono ad un abbonamento in omaggio per un'attività sportiva a scelta del genitore.

Tante altre novità ed imperdibili offerte.