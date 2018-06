Reggio, Comitato popolare di Archi incontra Amministrazione Comunale

"Giovedì 21 giugno 2018 si è svolto nella sede del Comune di Reggio Calabria, un incontro tra il Comitato popolare sorto ad Archi e dintorni e il Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino. All'incontro era presente il Prof. Pino Siclari, dirigente del PCL, il coordinatore del Comitato, Prof. Andrea Votano, unitamente a Gesualdo Pensabene, figura storica della sinistra di Archi, che si è reso interprete della volontà popolare di affrontare e risolvere sollecitamente, con il concorso determinante del Comune, i problemi che soffocano il quartiere di Archi, e più generale tutta la città. Essi toccano punti essenziali come viabilità, rifornimento idrico, balneabilità e fruibilità del mare e delle spiagge, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani".

E' quanto si può leggere in un comunicato del Comitato Popolare di Archi RC.

"In questa occasione è stata presentata una raccolta di circa 600 firme di cittadini di Archi e Gallico per chiedere l'impegno reale dell'Amministrazione Comunale. La costituzione del Comitato è un fatto importante per sviluppare la partecipazione in un momento in cui essa è messa in discussione. Il Comitato ritiene che vada colto a pieno questo importante segnale di controtendenze. Il Presidente Delfino si è impegnato a riferire al Sindaco quanto emerso nell'incontro e ha dichiarato che il Sindaco e gli Assessori responsabili presenzieranno a un'Assemblea popolare che si terrà prossimamente ad Archi. Il Presidente Delfino si è impegnato a rapportarsi con il gruppo operativo del Comitato costituito dai signori Votano Andrea, Pensabene Gesualdo, Cutrupi Domenico e Neri Pasquale".