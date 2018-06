Migranti, Ferro (FdI): "Non e' questione razziale ma di dignita'"

Il tema dell'immigrazione "non e' una questione razziale o di omofobia ma di dignita' e di rispetto verso l'essere umano". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, a Catanzaro per un'iniziativa politica del suo partito. "Anzitutto - ha rilevato - la nostra posizione e' per il blocco navale. E' la sfida piu' importante del terzo millennio: ovviamente non ci rivolgiamo ai profughi di guerra, ovviamente, ma a quegli immigrati cosiddetti economici e a coloro che vengono sfruttati e spesso purtroppo diventano lo strumento di tanti italiani per lo sfruttamento, a partire dalla grande piaga del caporalato. Ritengo che, come gli altri Paesi hanno difficolta', anche l'Italia - ha proseguito Ferro - debba sedere ai tavoli con pari dignita' nelle scelte, nei numeri e nella possibilita' di fare integrazione nei fatti reali. Spesso sull'immigrazione si fa business, e su questo dobbiamo stare tutti attenti, partendo dal presupposto - ha concluso il deputato di FdI - che non e' una questione razziale o di omofobia ma di dignita' e di rispetto verso l'essere umano".

