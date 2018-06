Fratelli d’Italia augura buon lavoro alla Giunta comunale di Locri

Il circolo di FRATELLI D'ITALIA di Locri, si congratula con la nuova giunta Locrese: "Siamo contenti e nello stesso tempo sorpresi dopo aver appreso il nuovo governo di giunta locrese scelto al sindaco Giovanni Calabrese". Contenti perché stimiamo le persone nominate dal signor sindaco, ma altrettanto sorpresi perché credendo nel merito avevamo dato per scontata l'entrata in giunta della sua fedelissima e impegnata Domenica Bumbaca. Persona che in questi cinque anni ha dato tanto alla nostra Città, facendo notare da buona cittadina il fare prima dell'apparire. Evidentemente alcune situazioni nella politica continuano a rimanere strane e sicuramente Calabrese avrà i suoi "buoni" motivi per tenerla fuori, anche se non chiari ai più. Una scelta che stona visto anche l'operato di Calabrese che ha sempre parlato di squadra che adesso, però, rinuncia ad una pedina, a nostro parere, importante. Ciò nulla toglie agli assessori nominati che sono tutte persone volenterose e con la giusta guida e con tanta volontà siamo certi che arriveranno dei frutti. La linea guida del nuovo corso sembra abbastanza chiara e non si discosta troppo dalla precedente gestione, il movimento di Fratelli d'Italia di Locri augura un buon lavoro a tutti, speranzoso che le parti attive in causa facciano il massimo per la nostra comunità.

