Buffon ai ragazzi di San Luca (RC): "State vicini allo sport, fa crescere"

"Ciao a tutti, ciao ragazzi di San Luca, volevo mandarvi un grandissimo abbraccio e volevo dirvi di stare vicini allo sport perché lo sport regala grandi emozioni, lo sport fa crescere, lo sport rende liberi e lo sport fa diventare veri uomini. Quindi viva lo sport, viva il calcio e viva i ragazzi di San Luca! Un abbraccio grande da Gigi Buffon". Lo ha dichiarato Gigi Buffon, campione del mondo nel 2006 con la nostra nazionale, oggi venerdì 22 giugno in un video (https://youtu.be/jVtDQn1qhhg) realizzato in occasione della consegna da parte di Klaus Davi di un omaggio di 4 palloni firmati dal grande portiere per i ragazzi della squadra dell'ASD San Luca.

