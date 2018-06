Klaus Davi ha invitato a venire a San Luca i suoi due (momentaneamente) avversari per la conquista della carica di primo cittadino del comune dell'Aspromonte. Il massmediologo, che venerdì 22 Giugno alle 10:00 sarà presente nel comune della locride per incontrare i ragazzi della squadra dell'ASD San Luca, ha esteso l'invito a Giuseppe Ferraro (professore dell'università Federico II di Napoli) e Francesco Arnoldo (Sindacalista): "Sono i benvenuti. Non attaccherò mai personalmente i miei competitori. Non fa parte del mio modo di essere. Per questo invito Giuseppe Ferraro e Francesco Arnoldo a San Luca. Sia chiaro che non ci sarà nulla di elettorale. Sarò solo l'ambasciatore di un grande campione dello sport. Piuttosto, la cosa che mi lascia esterrefatto e disgustato è l'esclusione di tutti gli eletti della Calabria nella compagine governativa composta da ben 18 ministri, 6 viceministri e 39 sottosegretari. Un totale di 18 eletti per i quali non si è trovata una sola collocazione nel nuovo governo. Mi fa molto più paura una notizia simile che la presenza di avversari politici in una sana competizione elettorale", afferma Davi.

L'appuntamento è fissato per domani venerdì 22 Giugno alle ore 10 allo Stadio Comunale "Corrado Alvaro" di San Luca, dove Klaus Davi consegnerà ai ragazzi dell'ASD San Luca un omaggio del grande campione Gigi Buffon, alla presenza del Commissario Prefettizio Dott. Salvatore Gullì e del Presidente dei Sindaci della Locride Rosario Rocca.