«L'ignobile atto consumato ai danni del Sindaco di Stilo non può essere in alcun modo giustificato. A Giancarlo Miriello va la mia piena solidarietà e vicinanza in questo momento di prova».

Lo afferma il senatore Marco Siclari dopo aver preso conoscenza del vile atto che ha visto incendiata la casa del sindaco di Stilo.

«Dobbiamo avere fiducia nella magistratura e credere senza tentennamento alcuno nella giustizia. Il lavoro incessante delle forze dell'ordine sta già producendo risultati importanti in una terra così difficile come la nostra. Sono certo che il loro instancabile lavoro porterà ancora frutti e darà risposte concrete in termini di giustizia. Intanto a Miriello va il mio sostegno e l'invito a rimanere fiducioso – ha concluso Siclari – perché la magistratura presto farà luce su quanto accaduto. Rimane la speranza che questa terra si liberi di chi ancora pensa di tenerla sotto scacco con questi vili gesti».