Reggio, il 22 giugno alla Botteguccia di PietraKappa l’incontro “L’arte dell’icona -immagine visibile dell’invisibile”

Il prossimo Venerdì 22 giugno, alle ore 19:00, alla Botteguccia di PietraKappa incontro dal titolo: "L'arte dell'icona - Immagine visibile dell'invisibile", con l'iconografo russo Sergej Tikhonov che ci illustrerà la tecnica di realizzazione delle icone sacre ortodosse.

L'iconografo esegue il proprio lavoro attenendosi puntualmente alle prescrizioni della tradizione iconica, elaborata nel corso dei secoli e approvata dalla Chiesa. Nell'arte iconografica tutto è simbolico, niente è casuale. Anche la scelta dei colori stessi – rosso, azzurro, giallo, bianco e così via – non mira, come nella pittura laica, a costruire una dimensione realistica, ma a riuscire a sfiorare il trascendente.

Per scoprire un mondo affascinante che rappresenta una delle tante ricchezze del nostro territorio; la Città metropolitana di Reggio Calabria scrigno della cultura bizantina, nel cuore del Mediterraneo.

Al termine dell'incontro PietraKappa avrà il piacere di offrire una degustazione di prodotti al Bergamotto di Reggio Calabria.