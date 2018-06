Il maltempo non ferma la Festa Europea della Musica 2018 di Palmi che, viste le condizioni meteorologiche avverse, si svolgerà nel Palazzetto dello Sport "Domenico Surace" (via Antonio Vivaldi) a partire dalle 19e30 del 21 Giugno prossimo.

I biglietti d'ingresso potranno essere acquistati al botteghino allestito all'interno della struttura, a partire dalle ore 16 di Giovedì 21 Giugno.

Tanti gli ospiti della serata, e diverse le sorprese riservate al pubblico, a partire dal meeting artistico tra gli Interiors e Gianfranco De Franco, insieme per una prima nazionale. La manifestazione sarà condotta da Giulia Zeetti, attrice del Teatro Stabile dell'Umbria.

La PPM - Piana Palmi Multiservizi metterà a disposizione le navette gratuite con partenza alle ore 19 e 19e15 da Piazza Amendola.

La serata si concluderà in piazza I Maggio, nel locale "La Marina che non c'è", con il dj set di Daniele Inzitari in arte Dj 'Mbatò.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme l'inizio dell'estate in compagnia di tanta buona musica, in una serata carica di divertimento.