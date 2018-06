Reggio. Ecolandia presenta la nuova stagione di eventi e la convenzione con il Museo Nazionale della Magna Grecia

Si preannuncia una stagione di grandi eventi di qualità quella che sarà presentata domani mattina presso la saletta Conferenze del Museo Nazionale di Reggio Calabria.

Anche per quest'anno, il Parco si pregia di far convergere il partenariato con alcuni dei più prestigiosi festival della nostra area, in una logica di piena ed efficace collaborazione tra le forze che, con costanza, grande professionalità e passione dedicano il proprio impegno a costruire un cartellone di eventi di qualità per la città di Reggio Calabria e tutto il circondario.

Dalla collaborazione con queste importanti realtà, sarà presentata tutta la stagione di eventi che, siamo certi, troverà il gradimento dei veri appassionati di musica, arte visiva, performance: davvero per tutti i gusti.

In tale occasione sarà illustrata la convenzione sottoscritta tra il Parco Ecolandia ed il Museo Nazionale, finalizzata a sostenere reciprocamente le iniziative proposte nel corso dell'estate, e sarà presentato il servizio navetta che permetterà di raggiungere il Parco con i mezzi pubblici Atam nelle serate in cui si terranno gli eventi più importanti.

Appuntamento a Giovedi 21 giugno alle ore 11.00 - Museo Nazionale della Magna Grecia

Il Parco Ecolandia ringrazia per la collaborazione:

- ASS. CULTURALE CAT.On.A - Face Festival

- ASS. CULTURALE PICANTO - Peperoncino Jazz Festival

- ASS. CULTURALE ART BLAKEY – Festival Ecojazz,

- ASS. CULTURALE TEATRALE SCENA NUDA.

- ASS. CULTURALE SOLEDAD, Play Music Festival.

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI VISIVE

- ASS. CULTURALE ARTE E SPETTACOLO CALABRIA DIETRO LE QUINTE - Festival Nazionale del Cabaret "Facce da Bronzi"

- RAM FILM - Pentedattilo Film Fest