Gioia Tauro (RC), atti persecutori ad ex convivente: arrestato 29enne rumeno

Nella serata di domenica i Carabinieri della Stazione di Melicucco assieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Gioia Tauro, hanno arrestato in flagranza di reato, Stefanel Marian Iulian, rumeno 29enne, perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai danni dell'ex convivente, sua connazionale di 37 anni.

In particolare, l'uomo, da tempo separato dalla compagna, dopo averla incontrato e seguita in auto per diversi chilometri, giunto all'altezza di via Gramsci di Melicucco, nelle immediate vicinanze della locale Caserma dei Carabinieri, riusciva a farle interrompere la marcia e a colpire con ripetuti calci e pugni il veicolo su cui la donna viaggiava assieme ai due figli minori, proferendo nei suoi confronti minacce di morte.

La donna, però, approfittando del momentaneo allontanamento dell'aggressore, riusciva a trovare rifugio all'interno della Stazione Carabinieri consentendo ai militari di rintracciare l'uomo e trarlo in arresto.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Palmi che ha convalidato l'arresto disponendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.