Porto di Gioia Tauro, al via i lavori di sicurezza sussidiaria

"Per rendere piu' funzionale il servizio di sicurezza sussidiaria, e per superare alcune criticita' emerse di recente, domani partiranno i lavori di implementazione del servizio di video sorveglianza nel porto di Gioia Tauro". Lo specifica l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario, Andrea Agostinelli, che ha affidato l'incarico alla ditta Service Talarico, incaricata all'attivita' di integrazione dell'impianto di videosorveglianza. "Si procedera' alla riparazione o alla sostituzioni di quelle parti dell'impianto che sono risultate guaste da uno specifico controllo operativo. Al fine di garantire, comunque, l'implementazione della sicurezza sussidiaria, in attesa del completamento dei lavori", l'Autorita' portuale ha affidato "ad un istituto di sicurezza privato il servizio di vigilanza mobile attiva (ronda), che sara' espletata, nella fascia oraria di tempo compresa tra il tramonto e l'alba (20.00/6.00), nelle aree comuni non in regime di concessione. L'obiettivo e' quello di implementare l'attivita' gia' svolta, nelle ore diurne, dal personale della Gioia Tauro Port Security, societa' in house providing dell'Ente". Alla ditta Sestito Giancarlo & Figli, di Crotone, sono poi stati affidati i lavori di adeguamento tecnico-funzionali relativi al varco doganale posto in prossimita' del molo di sottoflutto del porto commerciale di Crotone. "Lo scorso 18 giugno - si legge nella nota dell'Autorita' - sono stati consegnati i lavori all'impresa Vitrociset che prevedono la realizzazione di una piattaforma integrata di servizi. L'obiettivo e' quello di offrire agli utenti ed agli operatori portuali una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto. Nello specifico, per il sistema di sicurezza sussidiaria dello scalo di Crotone e quello di Corigliano Calabro sara' realizzato un sistema di controllo accessi per proteggere e tracciare gli accessi ai varchi d'ingresso e per incrementare il livello di attenzione procedurale ai transiti, eseguendo controlli di sicurezza, identificazione e registrazione degli ingressi". I lavori prevedono anche la realizzazione di un sistema di videosorveglianza perimetrale che contribuira' ad aumentare il livello di sicurezza dei due Porti.

Dettagli Creato Martedì, 19 Giugno 2018 17:43