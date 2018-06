Reggio, “Restiamo Umani”: il Forum del Terzo Settore sostiene la manifestazione del 20 giugno

Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Reggio Calabria, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato esprime "soddisfazione per l'iniziativa che vedrà presenti, anche nella nostra città, decine di organizzazioni manifestare solidarietà e vicinanza a quanti, uomini e donne, bambini e bambine, sono costretti a lasciare casa e affetti a causa di guerre, persecuzioni, povertà".

"La deriva razzista, che sta prendendo il sopravvento anche nel dibattito politico e istituzionale, mascherata da semplificazioni e battute da bar, preoccupa non poco quanti, da anni, si adoperano per dare un senso a principi quali, accoglienza, condivisione, integrazione, promozione umana. Come Forum del Terzo Settore di Reggio Calabria, un ringraziamento a quanti hanno speso energie per organizzare l'evento, e l'auspicio che l'iniziativa registri la più ampia partecipazione di organizzazioni e singole persone che vogliono dimostrare, alla cittadinanza e a quanti hanno responsabilità istituzionali (locali, nazionale e internazionali), anche dalla nostra città, che il pubblico globale sta dalla parte dei rifugiati".