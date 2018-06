Il 30 giugno a Villa San Giovanni convegno sulla menopausa

Il P.A.U, progetto associazioni unite - che vede l'unione di tre associazioni Asd Pretty woman presidente Eugenia Galimi , Asep associazione sociale estetica professionale presidente Maria Idone e Calabria donna presidente Daniela Rigolino, che operano in campi diversi ma unite da una cooperazione di volontariato in rete - organizza Il 30 giugno 2018 ore 18 , presso Baden Powel di Villa San Giovanni un convegno su un importante tematica che riguarda le donne "Menopausa, conoscerla per viverla meglio" .

Saranno relatori: Il Dott Giovanni Micalizzi Ginecologo,

la dottoressa Mariagrazia Richichi sindaco ff del comune di Villa San Giovanni, La dottoressa Alessandra Repaci psicologa.

L'evento patrocinato dal comune di Villa San Giovanni

Portare a conoscenza quella che è la menopausa, una nuova stagione della femminilità, ricca di emozioni, esperienze, sensazioni e progetti: esattamente come quelle che l'hanno preceduta. Perciò il modo migliore per vivere la menopausa è pensarla come un nuovo inizio, e non una fine: ciò che cambia con questo evento fisiologico e naturale è la fertilità, cioè la possibilità di concepire un figlio, e l'assetto ormonale che la determina. Ma è solo uno dei tanti cambiamenti dell'esistenza.