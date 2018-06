Minacce e percosse all'ex moglie: ai domiciliari 37enne a Palmi

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Palmi ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale, emessa dall'Autorità Giudiziaria di Palmi nei confronti di un 37enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in danno della ex moglie di 25 anni. L'uomo ha più volte minacciato, percosso ed ingiuriato la donna, anche alla presenza del figlio minore ed a volte ha posto in essere condotte tese alla sopraffazione anche nei confronti degli ex suoceri.

L'attività degli investigatori della Polizia di Stato è scatta grazie alla denuncia della giovane vittima e quanto accertato ha consentito di ottenere gli indizi sufficienti affinchè l'Autorità Giudiziaria potesse emettere l'attuale misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 37enne di Palmi. Questa è la sesta attività di indagine in materia di violenza sulle donne condotta positivamente concluso dal personale del Commissariato di P.S. di Palmi dall'inizio dell'anno che dimostra l'elevata attenzione che la Polizia di Stato presta al fenomeno della violenza di genere e stalking ed anche frutto della campagna informativa avviata da circa due anni dalla Polizia di Stato, che vede l'impiego nelle piazze del camper con un'équipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della Polizia di Stato e dei Centri Antiviolenza. Un'iniziativa finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere fornendo informazioni anche sugli strumenti giuridici a disposizione delle vittime, nel fermo convincimento che la prevenzione e l'informazione sono gli unici strumenti in grado di bloccare sul nascere ogni forma di violenza nei confronti delle donne.