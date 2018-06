Reggio, Nuccio Pizzimenti (FI) invitato a depositare l’idea Progetto “DifferenziAMOla 2.0”

"Mi ha fatto molto piacere che il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, su segnalazione del Consigliere Comunale Giovanni Latella, in tempi rapidi mi abbia invitato a "Palazzo San Giorgio" sede del Comune di Reggio Calabria, Lunedì 18 Giugno alle ore 10, alla Presidenza del Consiglio, per depositare l'idea Progetto DifferenziAMOla 2.0 per essere inviato e vagliato dalla commissione preposta".

Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti - Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L'esponente di Forza Italia ritiene che: "Sulla raccolta differenziata come bene ha detto il Sindaco Giuseppe Falcomatà, sempre attento alle problematiche dei cittadini, non si può tornare indietro, ma è necessario creare un servizio efficiente che mira a realizzare un'immagine positiva della Città nella dimensione dell'igiene urbana, fornendo soluzioni innovative e condivise sulle procedure da seguire in merito alla raccolta differenziata nella Città, con l'applicazione delle buone pratiche sperimentate dalle Città più evolute, pertanto la soluzione intrapresa dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata andrebbe ulteriormente efficientata per eliminare le criticità esistenti, che riguardano anche le condizioni dei tempi di ritiro della raccolta rifiuti depositati sui marciapiedi affianco ai portoni delle abitazioni".

Pizzimenti mette in evidenza una delle tante criticità che riguarda "L'indicazione di un solo orario per il deposito dei mastelli e le buste dei rifiuti "entro le ore 21", ciòcomporta che per 24 ore si crei nell'area interessata un deposito di rifiuti, che attirano altri rifiuti, con la relativa sgradita presenza del materiale differenziato (specie quello nelle buste) sul percorso pedonale dei cittadini e dei turisti, trasmettendo un'immagine indecorosa della Città".

Nuccio Pizzimenti conclude il suo intervento, soddisfatto dell'ottimo risultato raggiunto sulla proposta avanzata, convinto che: "In sinergia con l'Amministrazione Comunale si è scritta una bella pagina di politica negli interessi della nostra Comunità, fiducioso della possibilità di intraprendere un percorso virtuoso ed innovativo per la raccolta differenziata, confidando anche in un coinvolgimento attivo e in una partecipazione di tutti gli attori politici e sociali impegnati nel miglioramento della qualità della vita urbana della nostra Città.

Per raggiungere buoni risultati, e sviluppare processi di buona politica, è necessaria la collaborazione nell'interesse della Città al di là dell'appartenenza politica, come anche sta operando il Sen. Marco Siclari per il bene del territorio".