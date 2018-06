Reggio, sabato la presentazione Master Universitario di II livello “Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione"

Sabato 16 giugno alle ore 9.00 presso Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria presentazione e avvio delle attività formative del Master Universitario di II livello per Tecnico Esperto su "Il bergamotto di Reggio Calabria. Produzione e valorizzazione" in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Lo scopo del Master è di consentire, attraverso strumenti di didattica innovativa, l'acquisizione di un patrimonio di conoscenze ed abilità specifiche per la formazione di tecnici altamente specializzati nell'implementazione di moderni modelli per la produzione e la valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria.

Il Master intende formare tecnici di alto livello professionale, in grado di soddisfare le esigenze del settore bergamotticolo, capaci di proporsi alle imprese di settore, avendo acquisito competenze approfondite.