Reggio, conclusi gli esami internazionali di danza classica “Metodo Cecchetti”

Si sono appena conclusi gli esami internazionali di danza classica "Metodo Cecchetti" che, come consuetudine, il "Centro Studio Danza", diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, fa sostenere ai propri allievi. L'esaminatrice è stata la famosa Mrs. Elizabeth Swann, docente di ballet presso "Harlow college in Essex", direttrice della "Chelmsford ballet company". Chairman della "Cecchetti Society classical ballet faculty" e coordinatrice dei "Cecchetti Summer school at otter bishop country chichester", nonché vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti.

Gli esami si sono svolti al "Centro Studio Danza", dove i candidati, entrando due alla volta, hanno svolto, davanti all'esaminatrice, i vari programmi di danza classica tecnica accademica "METODO CECCHETTI", che hanno appreso durante l'anno accademico. Le 24 allieve, di diversa età e provenienti sia dalla fascia jonica che da quella tirrenica, oltre che, ovviamente, dalla nostra città, hanno sostenuto gli esami dal grado 1 al grado 6, accompagnati al pianoforte dal maestro reggino Fabio Muggiano.

Il "METODO CECCHETTI" è un metodo "scientifico" di danza classica, elaborato dal grande Maestro Enrico Cecchetti, denominato "Il MAESTRO DEI MAESTRI" e codificato a Londra nel pieno della sua carriera artistica.

Questo metodo fu scritto a Londra da Cyril Beaumont, uno scrittore, storico del balletto e critico di danza, che per preservare e promuovere questo grande patrimonio artistico, diede vita nel 1922 alla "Cecchetti Society", oggi diventata "The Cecchetti Society Ballet Faculty" branch dell'ISTD. In tutto il mondo sono state create Associazioni "Cecchetti" per preservare il metodo: Italia, Sud Africa, Australia, Canada, U.S.A..

Il metodo di danza classica "CECCHETTI" si basa sui principi tecnici ed estetici che sviluppano nel danzatore fluidità, ampiezza ed armonia di movimento, purezza di linea, forza, stabilità, coordinazione e velocità. Offre un sistema di apprendimento completo e ben strutturato, con grande cura e attenzione per il lavoro dei piccoli danzatori e insegnanti del futuro.

Solo i docenti qualificati possono usare il "METODO CECCHETTI" della "Cecchetti Society" ISTD e possono far accedere i loro alunni agli esami e la prof.ssa Gabriella Cutrupi è l'unica referente certificata per la Calabria e la Sicilia.